Rodallega kalıyor
Trabzonspor'un başarılı forveti Rodallega, takımda kalacak.
Fırtına'nın forveti Rodallega, takımda kalacak. Aldığı ücrette indirim istenen ama buna yanaşmayan 33 yaşındaki golcünün, yönetim ile teknik heyetin ısrarı sonucunda kararını değiştiği ve "Kalabilirim" dediği öğrenildi. Rodallega ile Rizespor maçı sonrası bir görüşme daha yapılacak.
- 23.5.2019
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Yorum
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Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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