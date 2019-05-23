Rodallega kalıyor – Fotomaç – 23 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Rodallega kalıyor

'un başarılı forveti , takımda kalacak.

Fırtına'nın forveti , takımda kalacak. Aldığı ücrette indirim istenen ama buna yanaşmayan 33 yaşındaki golcünün, yönetim ile teknik heyetin ısrarı sonucunda kararını değiştiği ve "Kalabilirim" dediği öğrenildi. Rodallega ile Rizespor maçı sonrası bir görüşme daha yapılacak.

  1. 23.5.2019
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