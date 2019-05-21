Ücretlere zam geliyor
Başkan Ahmet Ağaoğlu, sezonun sona ermesinin ardından genç oyuncuların maaşlarında düzenleme yapılacağını söyledi. Gençlerin, Yusuf ve Abdülkadir Ömür'ün aldığı 2 milyon 400 bin TL seviyesine çekileceği ifade edildi. Trabzonspor'da bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak ve Uğurcan Çakır diğer futbolculara göre daha makul seviyelerde maaş alıyordu. Bu oyuncuların maaşları da diğer gençlerle aynı seviyeye çekilecek ve dengesizlik ortadan kaldırılacak.
- 21.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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