Ücretlere zam geliyor – Fotomaç – 21 Mayıs 2019
21 Mayıs 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Ücretlere zam geliyor

Ücretlere zam geliyor

Ücretlere zam geliyor
Başkan Ahmet Ağaoğlu, sezonun sona ermesinin ardından genç oyuncuların maaşlarında düzenleme yapılacağını söyledi. Gençlerin, Yusuf ve Abdülkadir Ömür'ün aldığı 2 milyon 400 bin TL seviyesine çekileceği ifade edildi. 'da bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak ve Uğurcan Çakır diğer futbolculara göre daha makul seviyelerde maaş alıyordu. Bu oyuncuların maaşları da diğer gençlerle aynı seviyeye çekilecek ve dengesizlik ortadan kaldırılacak.

  1. 21.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ücretlere zam geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN