Şampiyonluk istiyoruz – Fotomaç – 20 Mayıs 2019
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Şampiyonluk istiyoruz

Şampiyonluk istiyoruz
Fırtına'nın 22 yaşındaki file bekçisi , gelecek sezon takımın iskeletinin korunması durumunda şampiyonluğa oynayacaklarına inandığını belirtti. Uğurcan, "Bunu başaracak gücümüz var. Bu sezon çok güzel işler başardık ve üçüncülük iddiamızı son haftaya taşıdık. Futbolda her şey olabilir. Biz çıkacağız mücadelemizi edeceğiz" diye konuştu.
  1. 20.5.2019
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