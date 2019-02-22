Berat Albayrak: "Trabzonspor iyi yolda"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, öze dönüş projesi ile ekonominin de düzeltilebileceğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor'un iyi yolda olduğunu söyledi. Bakan Albayrak, "Gençlere yönelmek doğru karar. Para, harcamalar, başarı ortada. Türk futbolunda çok para harcandı ama başarı gelmedi. Paralar nereye gönderiliyor, hangi kurumlar, hangi menajerler... Trabzonspor son iki yılda altyapıya çok ciddi önem verdi. Kaliteli, genç bir nesil yakaladı. Eskiden olduğu gibi öze dönüş yapıldı. Bunun semeresini ekonomik olarak da alacaktır" dedi.
- 22.2.2019
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
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