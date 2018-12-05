Trabzonspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları
05 Aralık 2018, Çarşamba
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'da maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları

'nda dün Belediyespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan , 'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

'nda dün Belediyespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan , 'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana tedavileri yapılan , Abdülkadir Ömür, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Batuhan Artarslan, Semih ve Joao Pereira katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda yenilenme çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

  1. 5.12.2018 14:07
  2. Güncelleme: 5.12.2018 16:00
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