Trabzonspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları
Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Sivas Belediyespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Sivas Belediyespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana tedavileri yapılan Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Batuhan Artarslan, Semih Karadeniz ve Joao Pereira katılmadı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda yenilenme çalışması yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 5.12.2018 14:07
- Güncelleme: 5.12.2018 16:00
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Tolgay Arslan'ın yerine Yaya Toure
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Nirvana Ne işi var 36 yaşında adamın Beşiktaşda?
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Orkun Kökçü kapışması
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savaşan kartal bize bunlarla gelsin yönetim burak yılmazla değil.love,larin,roco ile devre arası babel,atiba,pepe,adriano,tolga,pektemek ile sezon sonu ved
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Toplam 3
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