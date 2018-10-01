Genel sekreter Ömer Sağıroğlu: "Amiri girince hızlandık" – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    : " girince hızlandık"

    Genel sekreter Ömer Sağıroğlu: "Amiri girince hızlandık"
    , karşısında mükemmel bir geri dönüşe imza attıklarını söyledi: "İstediği zaman iyi oynayan bir kadromuz var. Hak etmediğimiz sonuçlar aldık. İlk yarıda 2 gol yemek bizim için sürpriz oldu. İkinci yarıda Vahid 'nin oyuna girmesiyle oyun hızlandı ve hakkımız olan 3 puanı aldık"
    1. 1.10.2018
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