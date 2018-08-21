Yine yeniden Papy
Fırtına, 29 yaşındaki Senegalli ile anlaştı ve kulübü Sunderland’e kiralama teklifi yaptı.
TRABZON'A DAVET EDİLDİ
Senegal formasını 17 kez terleten Papy Djilobodji, 2015'te de Trabzon'un gündemine gelmiş, hatta şehre davet edilmiş ama son anda çıkan pürüz nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Futbolcu bir dönem Chelsea'ye gitti, 1 kez forma giyebildi.
- 21.8.2018
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Araplar’dan çıkarma
Toplam 4
Yorum
Nail hem futbol oynamıyorlar hem de gitmiyorlar. bi defolup gidin bu takımdan. paraya değil armaya aşık futbolcu lazım bize..
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Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak!
Toplam 1
Yorum
Vedat B. Maç seyircili. Kızıl Yıldız ceza aldı. Bilgilendirmeyi düzeltin lütfen. Teşekkürler.
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Maç sonucu | Kasımpaşa 2-1 Medipol Başakşehir | ÖZET
Toplam 1
Yorum
PAŞAM SEMTLERİN EFENDİSİ..EFENDİLERİN SEMTİ
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