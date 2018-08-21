Yine yeniden Papy – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Yine yeniden Papy

    Yine yeniden Papy

    Fırtına, 29 yaşındaki ile anlaştı ve kulübü ’e kiralama teklifi yaptı.

    Fırtına, ayrılma ihtimali bulunan Mustafa Akbaş'ın yerine alternatif isimle temasa geçti. Yönetim iki dönemdir transferi için uğraşılan ancak alınamayan stoper Papy Djilobodji için temaslara yeniden başladı. Önceki gün Sunderland'e kiralama teklifinde bulunan Trabzon, oyuncu ile her konuda anlaştı. 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine 2. Ligi'ne düşen kırmızı-beyazlı ekipte devam etmek istemediği biliniyor. ekibi işi kısa sürede bitirmek istiyor.

    TRABZON'A DAVET EDİLDİ
    Senegal formasını 17 kez terleten Papy Djilobodji, 2015'te de 'un gündemine gelmiş, hatta şehre davet edilmiş ama son anda çıkan pürüz nedeniyle gerçekleşmemişti. Futbolcu bir dönem Chelsea'ye gitti, 1 kez forma giyebildi.
    1. 21.8.2018
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