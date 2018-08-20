Esteban’ın kız sevinci – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’ın kız sevinci

    Esteban’ın kız sevinci
    Önceki gece bir kızı olan Alvarado, bebek sevinci yaşıyor. 'da dünyaya gelen bebeğe Valentina adını veren Esteban, eşi Mirthe Lise Bossen'in yanından bir an olsun ayrılmazken, kızını da kucağından düşürmedi. Bordo-mavili futbolcular, Esteban'ı sosyal medyadan tebrik ettiler.
    1. 20.8.2018
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