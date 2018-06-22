Trabzonspor'da özellikle stoper bölgesine takviye yapılması için yoğun bir çaba harcanıyor. Bu doğrultuda yönetimin bir süre önce prensip anlaşmasına vardıktan sonra Trabzon'a getirdiği Fransız stoper Damien Da Silva'yla ilgili belirsizlik devam ediyor. 30 yaşındaki stoper, şehri, tesisleri ve stadı gezmiş, birkaç gün içinde son kararını vereceğini dile getirmişti.



TARAFTAR ELEŞTİRDİ

Oyuncunun Trabzon'da yapılan görüşmede imza parası olmadan yıllık 600 bin euro ücret karşılığında ikna edildiği ancak yönetimin bu bölge için diğer alternatiflerle de görüştükten sonra son kararını vereceği belirtildi. Fransız stoperin de yönetime, bu süre zarfında kendisine gelebilecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu şeklinde bir ifade kullandığı öğrenildi. Özellikle taraftar bu transfer için yönetimi eleştirmişti.