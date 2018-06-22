Trabzonspor Damien Da Silva transferini askıya aldı – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    Damien Da transferini askıya aldı

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> Damien Da <a href="/index/silva?id=442dbdf0-1a0b-4c69-9a96-23bb5dd2b0f2" class="" rel="tag">Silva</a> transferini askıya aldı

    Bordo-mavili yönetim, yoğun eleştiriler sonrası 30 yaşındaki stoperin transferini beklemeye aldı

    'da özellikle stoper bölgesine takviye yapılması için yoğun bir çaba harcanıyor. Bu doğrultuda yönetimin bir süre önce prensip anlaşmasına vardıktan sonra 'a getirdiği Fransız stoper Damien Da 'yla ilgili belirsizlik devam ediyor. 30 yaşındaki stoper, şehri, tesisleri ve stadı gezmiş, birkaç gün içinde son kararını vereceğini dile getirmişti.

    TARAFTAR ELEŞTİRDİ
    Oyuncunun 'da yapılan görüşmede imza parası olmadan yıllık 600 bin euro ücret karşılığında ikna edildiği ancak yönetimin bu bölge için diğer alternatiflerle de görüştükten sonra son kararını vereceği belirtildi. Fransız stoperin de yönetime, bu süre zarfında kendisine gelebilecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu şeklinde bir ifade kullandığı öğrenildi. Özellikle taraftar bu için yönetimi eleştirmişti.

    1. 22.6.2018
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