Trabzonspor Damien Da Silva transferini askıya aldı
Bordo-mavili yönetim, yoğun eleştiriler sonrası 30 yaşındaki stoperin transferini beklemeye aldı
Trabzonspor'da özellikle stoper bölgesine takviye yapılması için yoğun bir çaba harcanıyor. Bu doğrultuda yönetimin bir süre önce prensip anlaşmasına vardıktan sonra Trabzon'a getirdiği Fransız stoper Damien Da Silva'yla ilgili belirsizlik devam ediyor. 30 yaşındaki stoper, şehri, tesisleri ve stadı gezmiş, birkaç gün içinde son kararını vereceğini dile getirmişti.
TARAFTAR ELEŞTİRDİ
Oyuncunun Trabzon'da yapılan görüşmede imza parası olmadan yıllık 600 bin euro ücret karşılığında ikna edildiği ancak yönetimin bu bölge için diğer alternatiflerle de görüştükten sonra son kararını vereceği belirtildi. Fransız stoperin de yönetime, bu süre zarfında kendisine gelebilecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu şeklinde bir ifade kullandığı öğrenildi. Özellikle taraftar bu transfer için yönetimi eleştirmişti.
- 22.6.2018
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Toplam 1
Yorum
cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
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Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
Yorum
ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
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