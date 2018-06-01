Ferhat’a kanca – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Ferhat’a kanca

    Ferhat’a kanca

    , ’nun 18 yaşındaki orta sahasının peşinde...

    3. Lig ekibi 'nun 18 yaşındaki orta saha oyuncusu 'na Trabzon talip oldu. 5 senedir altyapısında oynadığı Turgutluspor'da ocakta profesyonel sözleşme imzalayan Ferhat, sezonun son maçlarında forma şansı bularak 2 gol attı. Performansıyla taraftarların da beğenisini toplayan genç krampon, Fırtına'nın radarına girdi. Futbol Şube Sorumlusu İbrahim Haluk Şahin, Ferhat için Turgutlu'nun kapısını çaldı. Turgutluspor Başkanı Hakan Sezer, Şahin ile görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.
    1. 1.6.2018
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