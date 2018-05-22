Halilhodzic dava açıyor – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    dava açıyor

    Halilhodzic dava açıyor
    Teknik direktör Halilhodzic, Federasyonu Başkanı Tashima'nın özür dilemesi için dava açacağını açıkladı. İşine son verilen Boşnak hoca, "Beni aşağıladılar. Beni çöpe attılar" demişti. 2015'te Japonya'nın başına geçen Halilhodzic, 'da da iki kez görev yapmıştı.
    1. 22.5.2018
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