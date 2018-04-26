Giray Bulak: “Play-off açısından azda olsa ümidimiz var”
Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, play-off açısından azda olsa hala ümitlerinin olduğunu dile getirdi.
BONCUK: "LİGE BAŞLARKEN HEDEFİMİZ LİGİ RAHAT GEÇİRMEKTİ"
Balıkesirspor Baltok Kulüp Başkanı Remzi Boncuk, mayıs ayı içinde yapılacak kongre öncesi yönetim kurulu olarak aidatlarını ödeyemeyen üyeler için aidat ödeme sürecini 4 Mayıs tarihine kadar yatırmalarını isteyerek, "Hocamın görüşlerine katılıyorum ama play-off için fazla ümitli deyilim. Play-offun kapısından dönmemiz bizim için başarıdır. Biz ligden düşeli 3 sezon oldu. Bizim bu yıl ki hedefimiz ligi rahat bir şekilde geçirmek. Olursa play-off oynamaktı, lig'de tutunabilmekti. Çünkü transfer yasağı ile başlamıştık. Başkan olarak Balıkesirspor'un şampiyonluğunu 3 sezon sonra için planlamıştık. Ligin ilk yarısında sıralama olarak altımızda olan takımları yenilirken, üstümüzde olan takımları yendik. İkinci yarı başladıktan sonra üstteki takımlarla başa baş oynarken altımızda olan takımlara yenildik. Devre arasında birçok takım takviye yaparken, biz takviye yapamadığımız gibi daha oyuncu kaybettik" diye konuştu.
"ÜYELER AİDATLARINI 4 MAYIS TARİHİNE KADAR YATIRILABİLECEKLER"
Önümüzdeki ay içinde yapılacak olan Balıkesirspor kongresinde başkanlık için aday olmayacağını açıklayan Başkan Boncuk, " Balıkesirspor Baltok kulübü olarak haziran listesini yayınladık. Yayınlayınca bize çok ağır eleştiriler oldu. Bunun üzerine hafta içinde yönetim kurulu olarak toplantı yaptık. Dernekler medeni, kanuna tabii. Şöyle bir karar aldık Balıkesirspor camiasını rahatlatmak için üye aidatlarını 4 Mayıs tarihine kadar yatırarak, Bankalara, storelara ve kulübe gelerek aidatlarını yatırarak, olağan genel kongresine katılabilirler" dedi.
- 26.4.2018 15:52
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 31
Yorum
FB-CH Erman Hoca, sana herkes kafayi numaradan sardirmis dese, açip gelin bakin demez misin. Kesin dersin. Bu Günes'e neden bu kadar zor geliyor?
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 31
Yorum
dinch BJK maça çıkmazsa ligde puanı silinecek fb aldığı 3 maç cezayı önümüzdeki sene kupa maçlarında çekecek,Şu karara bakarmısınız taralığın dani
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TFF, EURO 2024 adaylık dosyasını sundu
Toplam 4
Yorum
yılmaz fenerbahçenin dosyasını verseydiniz
Giray Bulak: “Play-off açısından azda olsa ümidimiz var” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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