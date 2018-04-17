Pereira: "Kendimi tutamıyorum" – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    : "Kendimi tutamıyorum"

    Pereira: "Kendimi tutamıyorum"

    ekibinin sağ beki , 'u sevdiğini dile getirdi.

    ekibinin sağ beki , 'u sevdiğini dile getirdi. 33 yaşındaki Portekizli savunmacı, "Zaman zaman agresif oynadığım oluyor. Ancak bu durum kazanma istediğinden kaynaklanıyor. Kendimi kaybediyorum. Yenilgiyi asla kabul edemem, haksızlıklara da razı gelmem. Bu nedenle sertleştiğim maçlar oluyor. Kendimi tutamıyorum" şeklinde konuştu.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:59
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