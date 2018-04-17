Önce sevinç sonra hüzün – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Önce sevinç sonra hüzün

    Önce sevinç sonra hüzün

    'nın taraftarları, takımlarını deplasmanında da yalnız bırakmadı.

    'nın taraftarları, takımlarını deplasmanında da yalnız bırakmadı. İç sahadaki maçlarda her daim takımlarının yanında olan bordo-mavililer, dün akşam da Başkent'te kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini aldılar. Trabzonsporlu taraftarlar 61'inci dakikada her zamanki gibi görsel şovlarını yaparken, iki kez öne geçmelerine rağmen karşılaşmadan 3-3'lük beraberlik çıktığı için stadı üzgün bir şekilde terk ettiler. Bu arada ev sahibi 'un taraftarları, takımları ligde zor günler geçirmesine rağmen karşılaşmaya ilgi göstermediler.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:10
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