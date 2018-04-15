Güvenimiz tam
Asbaşkan Hacısalihoğlu: Teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyoruz. Kalan 6 maçımızı da kazanmak istiyoruz
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Osmanlıspor maçından galibiyet beklediklerini söyledi. Hacısalihoğlu, "Takımla bir toplantı gerçekleştirdik. Ödemeler hakkında bilgi verdik. Kısa zamanda ödemelerle ilgili yaşanan sıkıntaların giderileceğini ifade ettik. Olumlu ve yararlı bir görüşme oldu"dedi. Osmanlıspor maçının önemini anlattıklarını belirten Hacısalihoğlu, "Maçın kazanılması halinde ligde klasmandaki yerimizi etkileyeceğini belirttik. Teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Kalan 6 maçı kazanma kapasitemiz var" ifadesini kullandı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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