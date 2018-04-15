Güvenimiz tam – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Güvenimiz tam

    Güvenimiz tam

    Asbaşkan Hacısalihoğlu: Teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyoruz. 6 maçımızı da kazanmak istiyoruz

    Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, maçından galibiyet beklediklerini söyledi. Hacısalihoğlu, "Takımla bir toplantı gerçekleştirdik. Ödemeler hakkında bilgi verdik. Kısa zamanda ilgili yaşanan sıkıntaların giderileceğini ifade ettik. Olumlu ve yararlı bir görüşme oldu"dedi. Osmanlıspor maçının önemini anlattıklarını belirten Hacısalihoğlu, "Maçın kazanılması halinde ligde klasmandaki yerimizi etkileyeceğini belirttik. Teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. 6 maçı kazanma kapasitemiz var" ifadesini kullandı.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:29
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