Ahmet Ağaoğlu sorunları çözmeye başladı!
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen kongrenin ardından salı günü mazbatayı alan Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim, icraatlerine şimşek gibi başladı. Ağaoğlu ve ekibi 3 önemli sorun sadece bir haftada çözdü. yönetim ilk gün Rodallega'nın bonservis bedelinin geciken taksidi nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor'un gönderdiği ihtarla karşı karşıya kalmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Başkan Ahmet Ağaoğlu, Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel ile yaptığı görüşmeden sonra iki gün içerisinde 850 bin euro'luk ödemeyi gerçekleştirerek önemli bir sorunu çözdü. Güney Koreli forvet Suk'un kiralanması nedeniyle Porto'ya ödenmesi gereken 250 bin euro'luk taksit de yatırılarak, yeni bir FIFA sürecinin başlamasının önüne geçildi. İki kulübe yapılan önemli ödemelerin ardından, alacaklarını ödenmediği gerekçesiyle ihtar çeken Onazi, Rodallega ve Castillo'yla görüşen yöneticiler, üç oyuncunun da gecikmiş alacaklarını hesaplarına yatırdı. Yönetim ayrıca bugüne kadar alacakları önemli oranda gecikmeye giren yabancı oyunculara pazartesi, diğer futbolculara ise gelecek hafta sonuna kadar ödemelerini yapmayı planlıyor.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:21
-
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
-
Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
-
Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
Ahmet Ağaoğlu sorunları çözmeye başladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.