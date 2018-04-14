Ahmet Ağaoğlu sorunları çözmeye başladı!

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen kongrenin ardından salı günü mazbatayı alan Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim, icraatlerine şimşek gibi başladı. Ağaoğlu ve ekibi 3 önemli sorun sadece bir haftada çözdü. yönetim ilk gün Rodallega'nın bonservis bedelinin geciken taksidi nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor'un gönderdiği ihtarla karşı karşıya kalmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Başkan Ahmet Ağaoğlu, Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel ile yaptığı görüşmeden sonra iki gün içerisinde 850 bin euro'luk ödemeyi gerçekleştirerek önemli bir sorunu çözdü. Güney Koreli forvet Suk'un kiralanması nedeniyle Porto'ya ödenmesi gereken 250 bin euro'luk taksit de yatırılarak, yeni bir FIFA sürecinin başlamasının önüne geçildi. İki kulübe yapılan önemli ödemelerin ardından, alacaklarını ödenmediği gerekçesiyle ihtar çeken Onazi, Rodallega ve Castillo'yla görüşen yöneticiler, üç oyuncunun da gecikmiş alacaklarını hesaplarına yatırdı. Yönetim ayrıca bugüne kadar alacakları önemli oranda gecikmeye giren yabancı oyunculara pazartesi, diğer futbolculara ise gelecek hafta sonuna kadar ödemelerini yapmayı planlıyor.