Trabzonspor'da Onazi şoku
Osmanlıspor maçı öncesi Onazi'den kötü haber geldi.
Osmanlıspor maçı öncesi Onazi'den kötü haber geldi. Geçen hafta Kayserispor karşılaşmasının 28. dakikasında sakatlanarak çıkmak zorunda kalan Onazi'nin MR sonuçlarına göre sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Buna göre tedavisine hemen başlanan 25 yaşındaki Nijeryalı ön liberonun Osmanlıspor sınavında oynama ihtimali bulunmuyor. Yıldız oyuncunun sakatlığının daha da uzayabileceği ve iyileşme sürecinin 2 haftayı bulabileceği de belirtildi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
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galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
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Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Trabzonspor'da Onazi şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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