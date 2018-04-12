Trabzonspor'da Onazi şoku – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'da Onazi şoku

    Trabzonspor'da Onazi şoku

    maçı öncesi Onazi'den kötü haber geldi.

    maçı öncesi Onazi'den kötü haber geldi. Geçen hafta karşılaşmasının 28. dakikasında sakatlanarak çıkmak zorunda kalan Onazi'nin MR sonuçlarına göre sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Buna göre tedavisine hemen başlanan 25 yaşındaki Nijeryalı ön liberonun Osmanlıspor sınavında oynama ihtimali bulunmuyor. Yıldız oyuncunun sakatlığının daha da uzayabileceği ve iyileşme sürecinin 2 haftayı bulabileceği de belirtildi.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:47
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