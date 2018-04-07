Ahmet Ağaoğlu: "Borcumu ödeyeceğim"
Trabzonspor'da bugün başlayacak Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa aday olan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu ile birlikte TSYD Trabzon Şubesi'nde açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu, adaylık kararını, "Böylesine büyük bir kulüpte kimsenin göreve talip olmamasını hazmedemedim" sözleri ile açıklarken, "Birileri arkadan itti mi? Değil ama kamuoyunun baskısı vardı; itiraf etmeliyim" dedi.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:23
-
Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
-
Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
-
Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
Ahmet Ağaoğlu: "Borcumu ödeyeceğim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.