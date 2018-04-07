Ahmet Ağaoğlu: "Borcumu ödeyeceğim" – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    : "Borcumu ödeyeceğim"

    Ahmet Ağaoğlu: "Borcumu ödeyeceğim"

    Trabzonspor'da bugün başlayacak Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa aday olan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu ile birlikte TSYD Trabzon Şubesi'nde açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu, adaylık kararını, "Böylesine büyük bir kulüpte kimsenin göreve talip olmamasını hazmedemedim" sözleri ile açıklarken, "Birileri arkadan itti mi? Değil ama kamuoyunun baskısı vardı; itiraf etmeliyim" dedi.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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