Yüksek tempoda taktik çalıştılar

Bordo-mavililer, Galatasaray derbisi hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idmana sakatlıkları bulunan Durica, Esteban, Castillo ve Bero ile milli takım kamplarından henüz dönmeyen Novak, Okay, Yusuf, Uğur, Hubocan ve Onazi katılmadı. Bordo- mavililer oldukça yüksek tempolu geçen antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Burak Yılmaz attığı birbirinden şık gollerle dikkat çekti.

Mustafa ve Kamil sevinci

Bordo-mavili takımda milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, uzun süredir sakatlığı bulunan ve tedavisi tamamlanan 27 yaşındaki stoper Mustafa Akbaş ile 26 yaşındaki sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi takıma geri döndüler. Bu iki oyuncunun da takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin de yüzünü güldürdü. Takımda zaman zaman stoper sıkıntı yaşanıyordu.

Pereira'nın neşesi yerinde

Karadeniz ekibinin tecrübeli defans oyuncusu Pereira dün idmanda son derece neşeliydi. 33 yaşındaki Portekizli sağ bek, G.Saray derbisi ile ilgili "Biz çok iyi bir takımız. Her takımı da yenebiliriz. Zor bir maç bizi bekliyor olacak ama biz sonuna kadar savaşıp galip geleceğiz" dedi