Yüksek tempoda taktik çalıştılar – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Yüksek tempoda taktik çalıştılar

    Yüksek tempoda taktik çalıştılar

    Bordo-mavililer, derbisi hazırlıklarını 'nde sürdürdü.

    Bordo-mavililer, derbisi hazırlıklarını 'nde sürdürdü. Teknik direktör yönetimindeki idmana sakatlıkları bulunan Durica, Esteban, Castillo ve Bero ile milli takım kamplarından henüz dönmeyen Novak, Okay, Yusuf, Uğur, Hubocan ve Onazi katılmadı. Bordo- mavililer oldukça yüksek tempolu geçen antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. attığı birbirinden şık gollerle dikkat çekti.

    Mustafa ve Kamil sevinci
    Bordo-mavili takımda milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, uzun süredir sakatlığı bulunan ve tedavisi tamamlanan 27 yaşındaki stoper ile 26 yaşındaki sağ bek Kamil takıma geri döndüler. Bu iki oyuncunun da takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin de yüzünü güldürdü. Takımda zaman zaman stoper sıkıntı yaşanıyordu.

    Pereira'nın neşesi yerinde
    Karadeniz ekibinin tecrübeli defans oyuncusu Pereira dün idmanda son derece neşeliydi. 33 yaşındaki Portekizli sağ bek, G.Saray derbisi ile ilgili "Biz çok iyi bir takımız. Her takımı da yenebiliriz. Zor bir maç bizi bekliyor olacak ama biz sonuna kadar savaşıp galip geleceğiz" dedi

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:17
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