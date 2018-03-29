Trabzonspor'da pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde nefesler tutuldu... Takımın en büyük kozu yine Burak Yılmaz olacak. Süper Lig'de daha önce iki kez gol krallığı yaşan 32 yaşındaki forvetin fileleri sarstığı maçlarda takım 8 galibiyet aldı. Bordo-mavililerin ligdeki 45 golünün 20'sinde imzası bulunan milli futbolcu, 14 maçta skoru değiştirdi. AVRUPA iÇiN ŞART Burak Yılmaz'ın ağları havalandırdığı maçlarda Fırtına 8 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Süper forvet, G.Saray derbisi için de galibiyet sözü verdi. Burak'ın takım arkadaşlarına, "Galatasaray derbisini camiamız için kazanalım. Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Galip gelmek için birbirimize söz verelim" dediği öğrenildi.

BİZ KAZANACAĞIZ

Bordo-mavili takımın çalışkan isimlerinden Olcay Şahan, G.Saray derbisini kazanacaklarını söyledi.

30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, "Ezeli rakibimize karşı son yıllarda üstünlük bizde. Bu geleneği devam ettirmek istiyoruz ve bunun için takım halinde hazırız" ifadesini kullandı.



10 FUTBOLCU FİLELERİ SARSTI

FIRTINA bu sezon ligde 45 gol attı. 10 ismin golle tanıştığı takımda Burak (20) en fazla katkı sağlayan ismi oldu. Yusuf (5), N'Doye ve Rodallega 4'er, Olcay 3 kez fileleri sarstı. Okay, Abdülkadir, Kucka ve Onazi'nin ise 2'şer golü bulunuyor.

Bero 1 kez bu sevinci yaşadı.?