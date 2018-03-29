Galibiyet sözü verdi!
20 golle krallık yarışında ikinci sıradaki 32 yaşındaki forvet, “G.Saray’ı camiamız için yeneceğiz” dedi
Trabzonspor'da pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde nefesler tutuldu... Takımın en büyük kozu yine Burak Yılmaz olacak. Süper Lig'de daha önce iki kez gol krallığı yaşan 32 yaşındaki forvetin fileleri sarstığı maçlarda takım 8 galibiyet aldı. Bordo-mavililerin ligdeki 45 golünün 20'sinde imzası bulunan milli futbolcu, 14 maçta skoru değiştirdi. AVRUPA iÇiN ŞART Burak Yılmaz'ın ağları havalandırdığı maçlarda Fırtına 8 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Süper forvet, G.Saray derbisi için de galibiyet sözü verdi. Burak'ın takım arkadaşlarına, "Galatasaray derbisini camiamız için kazanalım. Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Galip gelmek için birbirimize söz verelim" dediği öğrenildi.
BİZ KAZANACAĞIZ
Bordo-mavili takımın çalışkan isimlerinden Olcay Şahan, G.Saray derbisini kazanacaklarını söyledi.
30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, "Ezeli rakibimize karşı son yıllarda üstünlük bizde. Bu geleneği devam ettirmek istiyoruz ve bunun için takım halinde hazırız" ifadesini kullandı.
10 FUTBOLCU FİLELERİ SARSTI
FIRTINA bu sezon ligde 45 gol attı. 10 ismin golle tanıştığı takımda Burak (20) en fazla katkı sağlayan ismi oldu. Yusuf (5), N'Doye ve Rodallega 4'er, Olcay 3 kez fileleri sarstı. Okay, Abdülkadir, Kucka ve Onazi'nin ise 2'şer golü bulunuyor.
Bero 1 kez bu sevinci yaşadı.?
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:24
-
Çirkin saldırı! Özhan Canaydın...
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu insan oldugunu iddia edip saygının ne oldugunu halâ ögrenemeyen ve bu topraklara yakışmayan karakterle dolaşan o kadar çok kişi varki !
-
İtalyanlar duyurdu! Dünya yıldızı G.Saray'da
Toplam 1
Yorum
taraftar KAHVE'de Galatasaray'a Avrupadan men ve transfer yasağı geleceği konuşuluyor..Dedikodu tabii ..
-
Terim kolları sıvadı! 8 yeni oyuncu!
Toplam 9
Yorum
Kabataşlı CelilYÜKSEL,AtalayBABACAN,AliÜLGEN,YunusAKGÜN,RecepGÜL,BERK,SelçukÖZTÜRK,GökayGÜNEY,İbrahim DEMİRBAĞ vb TÜRK Topçuları 2019İçin,KAZAN OYNAT
Galibiyet sözü verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.