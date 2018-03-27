Rekor Güneş’in – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Rekor Güneş’in

    Rekor Güneş’in

    Fırtına'da en uzun süre kadroda bulunan ve maçlarda en çok görev yapan isim ise 16 sezon ve 534 maçla ...

    Fırtına'da en uzun süre kadroda bulunan ve maçlarda en çok görev yapan isim ise 16 sezon ve 534 maçla ... 8 sezonda 227 maçta forma giyen İbrahima Yattara, 6 sezonda 224 maçta görev alan ve yine 6 sezonda 205 maçta forma giyen diğer istikrarlı isimler olarak sıralanıyor.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:50
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