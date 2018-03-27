Kazanmaya gideceğiz!

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligi ilk 5 takım içerisinde bitirme hedefine kilitlendiklerini söyledi. Takımda motivasyonun iyi olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Bunu Galatasaray karşısında da göstereceğiz. Kazanıp, Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum" dedi. U21 takımı ile yaptıkları hazırlık maçında fazla oynama şansı bulamayan futbolcuları görme şansı bulduklarını da dile getiren Çalımbay, hakem konusuna da dikkat çekti.

HAKEM ARKADAŞ UMARIM İYİ YÖNETİR

KALAN haftaların final niteliğinde olduğunu hatırlatan Çalımbay, "Avrupa kupalarına katılmak için rakip kim diye bakmadan kazanmak zorundayız. Galatasaray şampiyonluk için yarışıyor. Üst düzey tempoda bir maç olacak. Hakeme de çok iş düşecektir. Umarım hakem arkadaşımız için de iyi yönetilmiş bir karşılaşma olur. Biz var olan kapasite ve potansiyelimizi sahaya yansıtırsak oradan istediğimiz sonuçla ayrılacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı

FUTBOL KONUŞULSUN / Mini Yorum / Yunus Emre Sel

Galatasaray maçının final havasında geçeceği şimdiden belli oldu. Bir tarafta şampiyonluk mücadelesi veren bir takım, diğer tarafta ise Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdüren Trabzonspor. Böyle kritik bir karşılaşmada sadece teknik adam ve oyunculara değil hakeme de çok ciddi bir sorumluluk düşüyor. Geçmişte yaşanan hakem hatalarının maçın önüne geçmiş olması nedeniyle bu karşılaşma sonunda umarım sadece güzel futbolu konuşuyor oluruz. Trabzonspor cephesine gelince; morallerin oldukça yüksek olduğunu ve oyuncuların arzusunun gözlerine yansıdığını şimdiden görmek mümkün.

İzİnE DOYDULAR

BORDO-mavili takımda izin sona erdi. U21 takımı ile önceki gün oynanan hazırlık maçının ardından teknik heyet tarafından bir gün izin verilen oyuncular bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacakları çalışma ile Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek. Bu arada Fırtına milli arada 5 gün izin yapmış oldu. Rıza Çalımbay, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından da takıma 4 gün süreyle izin vermişti.