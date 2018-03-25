"Yolun sonu Avrupa"
Teknik direktör Çalımbay: Trabzonspor’un ismi her zaman başarı ile yan yana olmalı Biz bunu çok iyi biliyoruz. Kalan 8 maçı da kazanarakA vrupa kupalarına katılacağız
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligin kalan 8 haftasında Trabzonspor'u mutlaka Avrupa'ya taşıyacaklarını söyledi. Ligin özellikle ikinci yarısında aldığı beraberliklerle camianın da zaman zaman tepkisini çeken Çalımbay, "Trabzonspor'un ismi her zaman başarı ile yan yana olmalı. Biz bunu çok iyi biliyoruz" diye konuştu. Çalımbay, yaşadıkları olumsuzluklara rağmen en iyisini yapmak için çalıştıklarını belirtirken, "Taraftarımız her zaman yanımızda oldu. Onları mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.
SONRADAN GELDİK
Son haftalarda alınan galibiyetlerle herkesin rahatladığının da altını çizen 54 yaşındaki teknik adam, "Ancak hep söylüyorum, bizim şanssızlığımız sonradan göreve gelmek oldu. Sezon başı başlasaydık her şey daha farklı olurdu" dedi.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:03
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thebarbaros talisca 2 yıldır bonservisimi alın diye yalvardı, baktı ki hareket yok bu yolu seçti. abubakar da bu şekilde elden kaçmadı mı !
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