Aklım almıyor – Fotomaç – 24 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Aklım almıyor

    Aklım almıyor

    Rıza Çalımbay, bordo- mavili takımın ligde başarısız olmasına aklının ermediğini söyledi.

    Rıza Çalımbay, bordo- mavili takımın ligde başarısız olmasına aklının ermediğini söyledi. Çalımbay, kariyerinin her safhasında 'u çalıştırmayı çok istediğini belirtirken, "Çünkü Trabzon'un potansiyeli her açıdan çok büyük ve büyük bir camia. Toprakları futbolcu olarak çok verimli. Böyle yapıda bir takımın başarısız olmasına aklım ermiyor. Sağlıklı bir yapılanma ve kararlı bir politika ile Trabzonspor her yıl ilk 2 içinde olur" diye konuştu. Çalımbay, Başakşehir ile Trabzonspor'un durumunun farklı olduğunu da belirtirken, "Trabzon'da futbolu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Başakşehir birkaç maç berabere kalsa büyük travmalar yaşamaz. O oyuncular Trabzon'da olsa ve bu atmosferi hissetse belki aynı işleri yapamayabilir" dedi.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aklım almıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN