Aklım almıyor

Rıza Çalımbay, bordo- mavili takımın ligde başarısız olmasına aklının ermediğini söyledi. Çalımbay, kariyerinin her safhasında Trabzonspor 'u çalıştırmayı çok istediğini belirtirken, "Çünkü Trabzon'un potansiyeli her açıdan çok büyük ve büyük bir camia. Toprakları futbolcu olarak çok verimli. Böyle yapıda bir takımın başarısız olmasına aklım ermiyor. Sağlıklı bir yapılanma ve kararlı bir politika ile Trabzonspor her yıl ilk 2 içinde olur" diye konuştu. Çalımbay, Başakşehir ile Trabzonspor'un durumunun farklı olduğunu da belirtirken, "Trabzon'da futbolu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Başakşehir birkaç maç berabere kalsa büyük travmalar yaşamaz. O oyuncular Trabzon'da olsa ve bu atmosferi hissetse belki aynı işleri yapamayabilir" dedi.