Sıkıntı iki haftada bitti – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Sıkıntı iki haftada bitti

    Sıkıntı iki haftada bitti

    Takımda Burak dışında golcüler çıkarmak isteyen , Akhisarspor ve Malatyaspor maçlarında bu sorunu büyük ölçüde çözdü.

    Takımda Burak dışında golcüler çıkarmak isteyen , Akhisarspor ve Malatyaspor maçlarında bu sorunu büyük ölçüde çözdü. Bordo-mavili takım, son iki maçta 'ın da yer aldığı gol bölgesine yeni isimler ekledi. Son iki haftadır gol bölgesinde Burak Yılmaz'ın yanına Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, N'Doye ve Onazi etkili oldu.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:28
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