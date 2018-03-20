Novak’ın durumu ciddi değil – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    ’ın durumu ciddi değil

    Novak’ın durumu ciddi değil

    maçının 31. dakikasında sakatlanarak yerini Hubocan'a bırakan 'ın durumunun ciddi olmadığı belirtiliyor.

    maçının 31. dakikasında sakatlanarak yerini Hubocan'a bırakan 'ın durumunun ciddi olmadığı belirtiliyor. 27 yaşındaki sol bek 20. dakikada girdiği ikili mücadele sırasında sağ baldırına darbe almış ve buz tedavi ile devam etmişti.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:32
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