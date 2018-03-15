Stoper ve sol kanat sıkıntısı – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Stoper ve sol kanat sıkıntısı

    Stoper ve sol kanat sıkıntısı

    stoper ve sol kanatta sürekli denemeler yapıyor.

    stoper ve sol kanatta sürekli denemeler yapıyor. Stoperde Uğur, Durica ve 'ı değişimli kullanan 54 yaşındaki hoca, devre arasında transfer gerçekleşmeyen sol açıkta ise Yusuf, N'Doye, Olcay ve Bero'ya şans tanıyor. Çalımbay'ın forvette vazgeçilmesi ise Burak Yılmaz.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:25
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