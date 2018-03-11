Kazanmamız şart – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Kazanmamız şart

    Kazanmamız şart

    “Zor günlerden geçiyoruz. Akhisar’ı mağlup ederek hem 3 puan hem de moral almak istiyoruz”

    ekibinin yıldızı Yusuf Yazıcı, Teleset Mobilya Akhisar'a karşı patlama yapmak istiyor. 2 haftadır yedek kalıp sonradan oyuna giren 21 yaşındaki 10 numara, idmanlara oldukça hırslı gözüktü. Yusuf, "Zor günlerden geçiyoruz. Akhisar'ı yenerek hem 3 puan hem de moral kazanmak istiyoruz. Rakibimiz yükselişte olan bir takım ama biz de iyi takımız. Yaşadığımız şanssızlıklar nedeniyle bu durumdayız. Avrupa kupalarına katılmamız için her maçımızı almamız gerek" dedi. Genç orta saha, artık her maçı final gibi gördüklerini de özellikle dile getirdi.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:05
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