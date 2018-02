Yeter artık

Lig'de bu sezon yaşanan hakem hatalarından en fazla canı yanan takımlar arasında yer alantaraftarı isyanda... Bordomavili kulübün asbaşkanı, konuyla ilgili olarak'a yaptığı açıklamada, Trabzonspor 'un hakem hatalarının en aza indirilmesi konusunda atılacak olan her adımın içerisinde olacaklarını belirtti., şu ifadeleri kullandı: "Bu sezon hakem hataları hemen her kulübün canını yakıyor ve tabii ki biz de nasibimizi alıyoruz. Geriye dönüp bakıldığında verilenBu sezon hakemlerimizin performansı ciddi şekilde düşmüş durumda. Bizolarak bu durumun bir an önce düzelmesini istiyoruz. Canımız hakem kararları nedeniyle birçok kez yanmasına rağmen bunu istiyoruz ve bu konudaher adımın içerisinde olacağımızı da belirtiyoruz."mavili taraftarlar ise hakem hatalarına isyan ederken, yönetimi de eleştiriyor. Sosyal medyada, "Her sene aynı kaderi mi yaşayacağız. Evetlehine de hatalar oluyor ama aleyhine yapılanların yalnızca 10'da biridir bu. Sadece adil hakemler istiyoruz. Bu çok mu zor" diye yazan bordo-mavililer, yönetime de sesleniyor: "Siz susarsanız bu işler daha artar. Hakkımızı arayın."Hakem hataları yapılıyor, Trabzonspor yönetimi susuyor.Taraftar birleşmek istiyor, yönetim susuyor.Hakkımızı savunmayacak mısınız?Hakem penaltımızı vermedi, rakip oyuncuyu atmadı, biz çoğu maçta katlediliyoruz.Ama bizim başkan çıkıp 'hakem hataları normaldir' demeci veriyor. Trabzonspor katlediliyor, yine susuyorsunuz.Allah'ım sen hakem hataları karşısında Trabzonspor sabırı ver.Trabzonspor bir maçta sahadan çekilmeli artık... Hatta buna Trabzon'un diğer ilçe futbol takımları da eşlik etmeli... uYıllardır Trabzonspor'un hakkı yeniliyor, her hafta hakem hataları puan kayıplarına neden oluyor, kimsenin sesi çıkmıyor. İstanbul takımlarına dokunulsa ülkeyi ayağa kaldırıyorlar, çok tuhaf...Lütfen çıkın hakem hataları ile ilgili konuşun. Siz sustukça bunlar daha da artacak.