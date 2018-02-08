Yeter artık
Fotomaç’ın dün gündeme getirdiği hakem hataları geniş yankı uyandırdı. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, “Birçok maçta bu hatalar nedeniyle puan kaybettiğimiz ortada” dedi
HAKKIMIZI KİM KORUYACAK?
Bordo-mavili taraftarlar ise hakem hatalarına isyan ederken, yönetimi de eleştiriyor. Sosyal medyada, "Yeter artık. Yıllardır bu hakemlerden çektiğimiz nedir. Her sene aynı kaderi mi yaşayacağız. Evet Trabzonspor lehine de hatalar oluyor ama aleyhine yapılanların yalnızca 10'da biridir bu. Sadece adil hakemler istiyoruz. Bu çok mu zor" diye yazan bordo-mavililer, yönetime de sesleniyor: "Bu hatalardan sonra da konuşmayacaksanız bizim hakkımızı kim koruyacak. Siz susarsanız bu işler daha artar. Hakkımızı arayın."
TARAFTAR TEPKİLİ
@emregurdal08 Hakem hataları yapılıyor, Trabzonspor yönetimi susuyor.
Taraftar birleşmek istiyor, yönetim susuyor.
Hakkımızı savunmayacak mısınız?
@FatihKaplan90 Hakem penaltımızı vermedi, rakip oyuncuyu atmadı, biz çoğu maçta katlediliyoruz.
Ama bizim başkan çıkıp 'hakem hataları normaldir' demeci veriyor. Trabzonspor katlediliyor, yine susuyorsunuz.
@topcubayann Allah'ım sen hakem hataları karşısında Trabzonspor sabırı ver.
@megaron2261 Trabzonspor bir maçta sahadan çekilmeli artık... Hatta buna Trabzon'un diğer ilçe futbol takımları da eşlik etmeli... u
@mustafa_yldrm69 Yıllardır Trabzonspor'un hakkı yeniliyor, her hafta hakem hataları puan kayıplarına neden oluyor, kimsenin sesi çıkmıyor. İstanbul takımlarına dokunulsa ülkeyi ayağa kaldırıyorlar, çok tuhaf...
@musti_uzun Lütfen çıkın hakem hataları ile ilgili konuşun. Siz sustukça bunlar daha da artacak.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:11
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
karakartal club brugge ile beşiktaş'ı utanmadan aynı kefeye koyabildiğin için 5. stoperdin zaten :D
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Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
Bruma yeni Robben olacak Bir kaç yıl içinde Bruma yeni Robben olacak. GS yöneticileri çok başarısız, hele Dursun. Riva paralarını Belhanda gibi çöplere harcadı.
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
erhn Doneceğin yer yine kürkçü dükkanı. 6 ay sonra yine bu taraftarın karşısına çıkacak kişi soylemlerınde daha dikkatli olmalı.
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