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HEPSİ
    08 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Yeter artık

    Yeter artık

    Fotomaç’ın dün gündeme getirdiği hakem hataları geniş yankı uyandırdı. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, “Birçok maçta bu hatalar nedeniyle puan kaybettiğimiz ortada” dedi

    Süper Lig'de bu sezon yaşanan hakem hatalarından en fazla canı yanan takımlar arasında yer alan Trabzonspor taraftarı isyanda... Bordomavili kulübün asbaşkanı Ahmet Çubukçu, konuyla ilgili olarak FOTOMAÇ'a yaptığı açıklamada, 'un hakem hatalarının en aza indirilmesi konusunda atılacak olan her adımın içerisinde olacaklarını belirtti. Çubukçu, şu ifadeleri kullandı: "Bu sezon hakem hataları hemen her kulübün canını yakıyor ve tabii ki biz de nasibimizi alıyoruz. Geriye dönüp bakıldığında verilen yanlış kararlar nedeniyle birçok maçta puan kaybı yaşadığımız bariz ortada. Bu sezon hakemlerimizin performansı ciddi şekilde düşmüş durumda. Biz Trabzonspor olarak bu durumun bir an önce düzelmesini istiyoruz. Canımız hakem kararları nedeniyle birçok kez yanmasına rağmen bunu istiyoruz ve bu konuda atılacak her adımın içerisinde olacağımızı da belirtiyoruz."

    HAKKIMIZI KİM KORUYACAK?
    Bordo-    mavili taraftarlar ise hakem hatalarına isyan ederken, yönetimi de eleştiriyor. Sosyal medyada, "Yeter artık. Yıllardır bu hakemlerden çektiğimiz nedir. Her sene aynı kaderi mi yaşayacağız. Evet Trabzonspor lehine de hatalar oluyor ama aleyhine yapılanların yalnızca 10'da biridir bu. Sadece adil hakemler istiyoruz. Bu çok mu zor" diye yazan bordo-mavililer, yönetime de sesleniyor: "Bu hatalardan sonra da konuşmayacaksanız bizim hakkımızı kim koruyacak. Siz susarsanız bu işler daha artar. Hakkımızı arayın."


    TARAFTAR TEPKİLİ

    @emregurdal08 Hakem hataları yapılıyor, Trabzonspor yönetimi susuyor.
    Taraftar birleşmek istiyor, yönetim susuyor.
    Hakkımızı savunmayacak mısınız?

    @FatihKaplan90 Hakem penaltımızı vermedi, rakip oyuncuyu atmadı, biz çoğu maçta katlediliyoruz.
    Ama bizim başkan çıkıp 'hakem hataları normaldir' demeci veriyor. Trabzonspor katlediliyor, yine susuyorsunuz.

    @topcubayann Allah'ım sen hakem hataları karşısında Trabzonspor sabırı ver.

    @megaron2261 Trabzonspor bir maçta sahadan çekilmeli artık... Hatta buna Trabzon'un diğer ilçe futbol takımları da eşlik etmeli... u

    @mustafa_yldrm69 Yıllardır Trabzonspor'un hakkı yeniliyor, her hafta hakem hataları puan kayıplarına neden oluyor, kimsenin sesi çıkmıyor. İstanbul takımlarına dokunulsa ülkeyi ayağa kaldırıyorlar, çok tuhaf...

    @musti_uzun Lütfen çıkın hakem hataları ile ilgili konuşun. Siz sustukça bunlar daha da artacak.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:11
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