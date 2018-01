Ligin savaşçısı Okay Yokuşlu

KARADENİZ ekibinin 23 yaşındaki ön liberosu Okay Yokuşlu , savaşçı kişiliği ile öne çıkıyor. Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 153 ikili mücadele kazanan genç oyuncu, bu alanda zirvede yer alıyor. Ligde şu ana kadar 1405 dakika sahada kalan Okay, 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Okay, "Konyaspor maçını kazanmamız gerekiyordu ama maalesef olmadı" dedi