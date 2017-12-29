 PFDK’dan ağır fatura – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    ’dan ağır fatura

    PFDK’dan ağır fatura
    , 'a ceza kesti. Karabük maçında saha olayları gerekçesiyle 15 bin, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle ise 110 bin TL fatura çıkaran kurul, tribünde olanların passoliglerinin bir maç bloklanmasına da karar verdi.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:53
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