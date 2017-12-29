Aile içinde kavga olur

Başkan Muharrem Usta, teknik direktör Rıza Çalımbay ile olumlu bir grafik yakaladıklarını söyledi, bu grafiğin yeni yılda devam etmesini temenni etti. Başkan Usta, yönetim içerisinde yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili olarak da, "Aile içinde kavgalar, küskünlükler olur elbet ama kol kırılır yen içinde kalır" diye konuştu.