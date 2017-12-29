 Aile içinde kavga olur – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Aile içinde kavga olur

    Aile içinde kavga olur
    Başkan Muharrem Usta, teknik direktör Rıza Çalımbay ile olumlu bir grafik yakaladıklarını söyledi, bu grafiğin yeni yılda devam etmesini temenni etti. Başkan Usta, yönetim içerisinde yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili olarak da, "Aile içinde kavgalar, küskünlükler olur elbet ama kol kırılır yen içinde kalır" diye konuştu.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aile içinde kavga olur haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN