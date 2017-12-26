Fırtına ara vermedi
ÖNCE TAKIM SONRA GENÇLER
Teknik direktör Rıza Çalımbay, dün antrenman sırasında bir süre futbolcularla sohbet etti. 54 yaşındaki hoca, daha sonra Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı'yı yanına alarak bir süre genç oyuncularla sahada görüşme gerçekleştirdi. Bordo-mavililer bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve 14.00'te Konya'ya hareket edecek. VAY DELiKANLI GÖNLÜM VAY Zirve fırsatı çizgiden döndü
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
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