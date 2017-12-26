 Fırtına ara vermedi – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Fırtına ara vermedi

    Fırtına ara vermedi
    Karabükspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Rıza Çalımbay yönetimindeki idmanda Karabükspor sınavında forma giyen oyuncular yenileme, diğerleri ise pas ve şut çalışmasının ardından dar alanda maç oynadı. İzinli olan Onur, Burak, Onazi, Bongonda'nın yanı sıra hasta olan N'Doye çalışmaya katılmadı.

    ÖNCE TAKIM SONRA GENÇLER
    Teknik direktör Rıza Çalımbay, dün antrenman sırasında bir süre futbolcularla sohbet etti. 54 yaşındaki hoca, daha sonra Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı'yı yanına alarak bir süre genç oyuncularla sahada görüşme gerçekleştirdi. Bordo-mavililer bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve 14.00'te Konya'ya hareket edecek. VAY DELiKANLI GÖNLÜM VAY Zirve fırsatı çizgiden döndü
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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