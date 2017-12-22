Sorunları çözecek

"Bir teknik adamın sorunsuz bir takım istemesi gayet normal. Hele ki hedefiniz varsa ve camianın bu noktada beklentisi yüksek ise sadece sahaya odaklanmak ve oradaki sorunları çözmek istersiniz. Rıza hoca dabu sitemini dile getirerek,çıkışında bulundu.Dışarıdan bakıldığındasorunsuz, saat gibi işleyenbir takım görünümünde olaniçeride ise oynamayanveya az forma şansı bulan futbolcularlailgili bazı sorunlar yaşıyor.Devre arasında bu sorunları çözmeyikafasına koyan, ya buisimlerin gidişine onay verecekya da konuşarak onları kazanmayaçalışacak. İşi zor ve bunun farkında."