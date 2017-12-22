 Sorunları çözecek – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Sorunları çözecek

    Sorunları çözecek

    Muhabirimiz Yunus Emre Sel Trabzonspor'daki son durumu değerlendirdi:

    "Bir teknik adamın sorunsuz bir takım istemesi gayet normal. Hele ki hedefiniz varsa ve camianın bu noktada beklentisi yüksek ise sadece sahaya odaklanmak ve oradaki sorunları çözmek istersiniz. Rıza hoca da bu sitemini dile getirerek, "Kimsenin kaprisini çekemem" çıkışında bulundu. Dışarıdan bakıldığında sorunsuz, saat gibi işleyen bir takım görünümünde olan Trabzonspor içeride ise oynamayan veya az forma şansı bulan futbolcularla ilgili bazı sorunlar yaşıyor. Devre arasında bu sorunları çözmeyi kafasına koyan Çalımbay, ya bu isimlerin gidişine onay verecek ya da konuşarak onları kazanmaya çalışacak. İşi zor ve bunun farkında."

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:49
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