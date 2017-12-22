Fırtına'ya iki sol bek adayı

Trabzonspor'da Mas'ın devre arasında'a transferine kesin gözüyle bakılırken, tecrübeli teknik adamın kafasında iki yerli sol bek olduğu öğrenildi. Çalımbay'ın Akhisar Belediyesporluile alternatif olarak Antalyasporlu'ı listeye yazdığı öğrenildi. 26 yaşındaki Ömer, bu sezonbin 116 dakika forma giydi ve 1 gol attı. Kulübü ile1.75 boyundaki sol bek için Ege ekibinin kapısı çalınacak.ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındakiise bu sezon 16 karşılaşmada bin 250 dakika oynadı ve 2 asist yaptı.