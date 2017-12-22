 Fırtına'ya iki sol bek adayı – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Fırtına'ya iki sol bek adayı

    Fırtına'ya iki sol bek adayı

    Boca Juniors’a gitmesi beklenen sol bek Mas’ın yerine Rıza Çalımbay’ın yerli olarak Akhisarlı Ömer Bayram ve Antalyasporlu Sakıb Aytaç’ı takibe aldığı dile getirildi.

    Trabzonspor'da Mas'ın devre arasında Boca Juniors'a transferine kesin gözüyle bakılırken, tecrübeli teknik adamın kafasında iki yerli sol bek olduğu öğrenildi. Çalımbay'ın Akhisar Belediyesporlu Ömer Bayram ile alternatif olarak Antalyasporlu Sakıb Aytaç'ı listeye yazdığı öğrenildi. 26 yaşındaki Ömer, bu sezon 13 maçta bin 116 dakika forma giydi ve 1 gol attı. Kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 1.75 boyundaki sol bek için Ege ekibinin kapısı çalınacak. Antalyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki Sakıb ise bu sezon 16 karşılaşmada bin 250 dakika oynadı ve 2 asist yaptı.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:51
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