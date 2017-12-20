Karabük maçı çok önemli

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Karabükspor deplasmanından üç puanla dönmenin planlarını yapıyor. Rakibinin F.Bahçe ile oynadığı maçı tribünden takip ederek, sürekli yardımcılarıyla konuşan ve önemli notlar alan tecrübeli hoca, antrenmanlarda Karabükspor'un artıları ve eksileri üzerine çalışmalar yapacak. Rıza Çalımbay oyuncularını revahet konusunda da uyaracak.