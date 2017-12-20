 Karabük maçı çok önemli – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Karabük maçı çok önemli

    Karabük maçı çok önemli
    Teknik direktör Rıza Çalımbay, Karabükspor deplasmanından üç puanla dönmenin planlarını yapıyor. Rakibinin F.Bahçe ile oynadığı maçı tribünden takip ederek, sürekli yardımcılarıyla konuşan ve önemli notlar alan tecrübeli hoca, antrenmanlarda Karabükspor'un artıları ve eksileri üzerine çalışmalar yapacak. Rıza Çalımbay oyuncularını revahet konusunda da uyaracak.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:19
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