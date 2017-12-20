Burak'dan Halis Özkahya'ya gönderme
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, antrenman sırasında bir pozisyonda yerde kalması üzerine yardımcı antrönere, "Hocam Halis Özkahya gibisin" diyerek Trabzonspor - Bursaspor maçının hakemi Özkahya'ya espirili bir şekilde göndermede bulundu.
İzinli olan Bongonda, hastalığı bulunan Okay Yokuşlu, sakatlığı bulunan Batuhan Artaslan ve salonda çalışan Mustafa Akbaş çalışmaya katılmadı.
BURAK YILMAZ HALİS ÖZKAHYA'YA GÖNDERMEDE BULUNDU
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Süper Ligin 16. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanan maçın hakemi Halis Özkahya'ya göndermede bulundu. Golcü oyuncu antrenman sırasında bir pozisyonda yerde kalması sonrası yardımcı antrönere, "Hocam Halis Özkahya gibisin" diyerek esprili bir şekilde gönderme yaptı. Hakem, Halis Özkahya, Burak Yılmaz'ın ceza sahası içinde girdiği iki pozisyonda rakip oyuncular tarafından yere düşürülmesini, 'kendisini yere attığı' şeklinde yorumlayarak pozisyonları es geçmişti. Özkahya, başta teknik direktör Rıza Çalımbay olmak üzere yorumculardan eleştiri almıştı.
Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:29
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G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor
Toplam 13
Yorum
ünal aysal fatih terim gelsin diyorlar bu terim değilmiydi ara için galatsarayı satıp gidip kader arkadaşı federasyon başkanıyla imza atan büyük başkan
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
ufuk Yildirim Demirören gitmeli!!!!!!!! Türk futboluna cok zarari var!!! Fatih Terim Galatasaraya gerlsin isterim!!!!!
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
FATİH TERİM BEN BEN GALATASARAYA GELMEYCEM 4 5 MAC YENİLİNCE KÜFÜR EDELER TARAFTARIN SÜTÜ BOZUK NOKTA DEFTER KAPANDI
Burak'dan Halis Özkahya'ya gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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