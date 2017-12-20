 Burak'dan Halis Özkahya'ya gönderme – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Burak'dan 'ya gönderme

    Burak'dan Halis Özkahya'ya gönderme

    Trabzonspor'un golcü oyuncusu , antrenman sırasında bir pozisyonda yerde kalması üzerine yardımcı antrönere, "Hocam gibisin" diyerek Trabzonspor - Bursaspor maçının hakemi Özkahya'ya espirili bir şekilde göndermede bulundu.

    Trabzonspor Süper Lig'in ilk devre son maçında deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi Ayfer Karakullukçu İlkokulu öğrencileri teknik heyete ve futbolculara çiçek verip, birlikte fotoğraf çektirdi. Bordo-mavililer, yapılan antrenmanda ısınmanın ardından pas, çabukluk ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
    İzinli olan Bongonda, hastalığı bulunan Okay Yokuşlu, sakatlığı bulunan Batuhan Artaslan ve salonda çalışan Mustafa Akbaş çalışmaya katılmadı.

    HALİS ÖZKAHYA'YA GÖNDERMEDE BULUNDU
    Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Süper Ligin 16. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanan maçın hakemi 'ya göndermede bulundu. Golcü oyuncu antrenman sırasında bir pozisyonda yerde kalması sonrası yardımcı antrönere, "Hocam Halis Özkahya gibisin" diyerek esprili bir şekilde gönderme yaptı. Hakem, Halis Özkahya, Burak Yılmaz'ın ceza sahası içinde girdiği iki pozisyonda rakip oyuncular tarafından yere düşürülmesini, 'kendisini yere attığı' şeklinde yorumlayarak pozisyonları es geçmişti. Özkahya, başta teknik direktör Rıza Çalımbay olmak üzere yorumculardan eleştiri almıştı.

    Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:29
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