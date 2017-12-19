İstikrar abideleri

Trabzonspor'un bu sezon lig ve kupada oynadığı 19 maçta en çok süre alan iki oyuncusu Pereira ile Mas oldu. Pereira 17 maçta 1466 dakika, Mas 16 maçta 1331 dakika oynarken, bu iki ismi 15 maçta 1305 dakika ile Okay, 16 maçta 1263 dakika ile Yusuf, 13 maçta 1170 dakika ile Onur, 13 maçta 1087 dakika ile Burak ve 13 maçta 1018 dakika ile Durica takip etti