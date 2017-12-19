İstikrar abideleri
Trabzonspor'un bu sezon lig ve kupada oynadığı 19 maçta en çok süre alan iki oyuncusu Pereira ile Mas oldu. Pereira 17 maçta 1466 dakika, Mas 16 maçta 1331 dakika oynarken, bu iki ismi 15 maçta 1305 dakika ile Okay, 16 maçta 1263 dakika ile Yusuf, 13 maçta 1170 dakika ile Onur, 13 maçta 1087 dakika ile Burak ve 13 maçta 1018 dakika ile Durica takip etti
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 01:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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