Hedef 5’te 5
Süper Lig’de son dört maçını kazanan Trabzonspor, bugün de Bursaspor’u devirmek istiyor
TRiBÜNLER DOLACAK
Fırtına ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmada Medical Park'ın dolması bekleniyor. Şu ana kadar yaklaşık 18 bin biletin satıldığı, kombinelerle birlikle de bu sayının 30 bine ulaşmasının beklendiği öğrenildi. Maç saatine kadar biletlerin tamamının tükenme ihtimalinin yüksek olduğu ve taraftarların maça yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Bu arada yönetim, taraftarların coşkusunu daha da artırmak için çeşitli organizasyonlar yapmayı planlıyor. Taraftarlar da "Bu maç kırılma anlarımızdan biri. Bu coşkuyu yaşamak için herkes stadyuma gelmeli" çağrısında bulundu.
Mini yorum: "Kazanırsa bir ilk gerçekleşir" (Yunus Emre Sel)
Trabzonspor bu sezon ligde ilk kez 5 maç üst üste kazanma fırsatı yakaladı. Sezon başındaki performans baz aldığında bu hayal gibi gözükse de değişimden sonra gelen teknik heyet, elindeki sihirli değneği çok iyi kullandı. Çok fazla değişiklik yapmasa da takımın basit ve çok gol yeme sorununu çözmesi aslında yakalanan başarının en kilit anahtarlarından birisi oldu. Bursaspor sınavı bu noktada oldukça önemli. Fırtına kazanırsa ligin en iddialı takımlarından birisi haline gelecektir. Çünkü üst sıralardaki takımlar inişli-çıkışlı bir grafik sergilerken yakalanan 5 maçlık seri, tüm dikkatlerin yeniden Trabzonspor'a dönmesine neden olacak.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 4
Yorum
bjk Dinazorlar da insanlardan büyüktü ama hepsi fosil ;)
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Bayern Münih'ten skandal Beşiktaş uyarısı!
Toplam 18
Yorum
hakkı26 kim kime saldırdı orası kayıtlarda gayet acık sahada 1 bjklı taraftar yok bunu proveke eden bu durmu yaratan bjk degildir o.lyon dur
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Trabzonspor'dan ilk açıklama!
Toplam 22
Yorum
Selami Hakki inkar eden lere necevap yazayimki geri alsakta kupayi mutlu olmuyacagim
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