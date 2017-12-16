Hedef 5’te 5

Süper Lig’de son dört maçını kazanan Trabzonspor, bugün de Bursaspor’u devirmek istiyor

Teknik direktör Rıza Çalımbay döneminde ligde son 7 karşılaşmada 1 mağlubiyet, 1 beraberlik, 5 galibiyet alan ve attığı 12 gole karşılık kalesinde 6 gol gören Trabzonspor, çıkışını sürdürmekte kararlı. Ligde sırasıyla Osmanlı, Sivas, Antalya ve Kasımpaşa'yı yenen Fırtına, bugün Timsah'ı da mağlup ederse 5'te 5 yapacak ve 2004-05 sezonundaki 8 maçlık seriden sonraki en iyi dönemine ulaşacak. 13 yıl önce Şenol Güneş yönetiminde 3'ü kupa 8 karşılaşmadan üst üste galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Çalımbay ile son dönemde 2'si kupa 6 maçı art arda galip bitirdi. Bordo-mavililerde Bursaspor maçı öncesi sakat olan Mustafa ve Durica dışında eksik yok.



TRiBÜNLER DOLACAK

Fırtına ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmada Medical Park'ın dolması bekleniyor. Şu ana kadar yaklaşık 18 bin biletin satıldığı, kombinelerle birlikle de bu sayının 30 bine ulaşmasının beklendiği öğrenildi. Maç saatine kadar biletlerin tamamının tükenme ihtimalinin yüksek olduğu ve taraftarların maça yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Bu arada yönetim, taraftarların coşkusunu daha da artırmak için çeşitli organizasyonlar yapmayı planlıyor. Taraftarlar da "Bu maç kırılma anlarımızdan biri. Bu coşkuyu yaşamak için herkes stadyuma gelmeli" çağrısında bulundu.



Mini yorum: "Kazanırsa bir ilk gerçekleşir" (Yunus Emre Sel)

Trabzonspor bu sezon ligde ilk kez 5 maç üst üste kazanma fırsatı yakaladı. Sezon başındaki performans baz aldığında bu hayal gibi gözükse de değişimden sonra gelen teknik heyet, elindeki sihirli değneği çok iyi kullandı. Çok fazla değişiklik yapmasa da takımın basit ve çok gol yeme sorununu çözmesi aslında yakalanan başarının en kilit anahtarlarından birisi oldu. Bursaspor sınavı bu noktada oldukça önemli. Fırtına kazanırsa ligin en iddialı takımlarından birisi haline gelecektir. Çünkü üst sıralardaki takımlar inişli-çıkışlı bir grafik sergilerken yakalanan 5 maçlık seri, tüm dikkatlerin yeniden Trabzonspor'a dönmesine neden olacak.





