Fırtına esmeye devam ediyor!

45. dakikanın son saniyelerinde Burak Yılmaz sağ taraftan koşu yaptı ve topu aldı. Rakibini karşısına alan Burak, topu soluna çekip, sol ayağıla yerden şutunu kalecinin soluna, direğin dibine gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu.

Bu golle Trabzonspor 1-0 öne geçti. Golden sonra Kasımpaşa, özellikle mücadelenin son dakikalarında gol pozisyonları buldu ama değerlendiremedi.

Bordo-mavililer, 90. dakikada hızlı bir atakta Hugo Rodallega farkı ikiye çıkardı. 4 dakika sonra Matus Bero ile bir gol daha bulan Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 25 yaptı ve 7. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 18 puanla 11. sırada kaldı.



Bordo-mavililer gelecek hafta sahasında Bursaspor'u ağırlarken Kasımpaşa deplasmanda Gençlerbirliği ile mücadele edecek.