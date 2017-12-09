 Fırtına esmeye devam ediyor! – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Fırtına esmeye devam ediyor!

    Fırtına esmeye devam ediyor!

    Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde , 'ya konuk oldu. Fırtına, Burak Yılmaz, Hugo Rodellaga ve Matus Bero'nun kaydettiği gollerle rakibini 3-0 mağlup etti ve son haftalardaki yükselişini sürdürdü.

    45. dakikanın son saniyelerinde Burak Yılmaz sağ taraftan koşu yaptı ve topu aldı. Rakibini karşısına alan Burak, topu soluna çekip, sol ayağıla yerden şutunu kalecinin soluna, direğin dibine gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu.

    Bu golle 1-0 öne geçti. Golden sonra , özellikle mücadelenin son dakikalarında gol pozisyonları buldu ama değerlendiremedi.

    Bordo-mavililer, 90. dakikada hızlı bir atakta Hugo Rodallega farkı ikiye çıkardı. 4 dakika sonra Matus Bero ile bir gol daha bulan Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

    Bu sonuçla Trabzonspor puanını 25 yaptı ve 7. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 18 puanla 11. sırada kaldı.

    Bordo-mavililer gelecek hafta sahasında Bursaspor'u ağırlarken Kasımpaşa deplasmanda Gençlerbirliği ile mücadele edecek.

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:02
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