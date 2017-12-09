Abdülkadir ilk kez 11'de!

Rıza Çalımbay'ın döneminde bir ilk yaşandı. Trabzonsporluların büyük umutlar beslediği Abdülkadir Ömür, Rıza hoca döneminde bir Süper Lig maçında ilk kez 11'de forma şansı buldu. Genç oyuncu, Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçmesinin ardından Süper Lig maçlarına yedek kulübesinde başlayıp karşılaşmaların ikinci yarısında oyuna dahil oluyordu.



DEPLASMAN TRİBÜNÜN DOLU

Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-mavili taraftarlar karşılaşmada kendilerine ayrılan yerleri tamamını doldururken, Kasımpaşa tribünlerinin bir kısmında da Trabzonspor taraftarının olması dikkat çekti.