Abdülkadir ilk kez 11'de!
Trabzonspor'da ise geçen hafta 3-0 kazanılan Antalyaspor maçında sakatlanan Durica ve Okay'ın yerine Mustafa Akbaş ve Kucka ilk 11'de forma şansı buldu.
Rıza Çalımbay'ın döneminde bir ilk yaşandı. Trabzonsporluların büyük umutlar beslediği Abdülkadir Ömür, Rıza hoca döneminde bir Süper Lig maçında ilk kez 11'de forma şansı buldu. Genç oyuncu, Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçmesinin ardından Süper Lig maçlarına yedek kulübesinde başlayıp karşılaşmaların ikinci yarısında oyuna dahil oluyordu.
DEPLASMAN TRİBÜNÜN DOLU
Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-mavili taraftarlar karşılaşmada kendilerine ayrılan yerleri tamamını doldururken, Kasımpaşa tribünlerinin bir kısmında da Trabzonspor taraftarının olması dikkat çekti.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:05
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 79
Yorum
beşşektaşlı kardeş en azından avrupada 8 yiyen takım olarak anılmıyoruz =)) bi maç 6 7-0 olmaya görsün hemen dua etmeye başlıyosunuz bizden çıksın diye
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Valbuena sordu, Kocaman yanıtladı: Yedeksin çünkü...
Toplam 8
Yorum
fb08 o kaçırdığı golde laubalilik neydi öyle kaç tane top ezdi takımı yavaşlatıyo anlayarak maç seyredin biraz fenerliler sallamayın kocamana
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 79
Yorum
japon bayrağı hani şu tek malubiyeti aldığınız sizin ev mi beşekeli =))
Abdülkadir ilk kez 11'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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