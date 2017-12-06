 Sert tepki – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Sert tepki

    Sert tepki
    Trabzonspor Basket Takımı'nın Fenerbahçe Doğuş ile oynanan maçta çıkan saha olayları için siteden duyuru yaptı. Açıklamada, "Bilinmelidir ki, Trabzonspor camiasının tüm branşlardaki ilkesi ve önceliği sportmenlik ve kardeşliktir. 3 Aralık Pazar günü Hayri Gür Spor Salonu'nda oynadığımız Fenerbahçe Doğuş maçı sonrasında kulübümüze ve camiamıza gerek medyada gerekse sosyal medyada, tek ve organize bir kaynaktan yönetildiği izlenimi veren, "FETÖ'cü" yakıştırması yapmaya çalışanlar hakkında, gerekli hukuki süreci başlattığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:26
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