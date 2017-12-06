Sert tepki

Trabzonspor Basket Takımı'nın Fenerbahçe Doğuş ile oynanan maçta çıkan saha olayları için siteden duyuru yaptı. Açıklamada, "Bilinmelidir ki, Trabzonspor camiasının tüm branşlardaki ilkesi ve önceliği sportmenlik ve kardeşliktir. 3 Aralık Pazar günü Hayri Gür Spor Salonu'nda oynadığımız Fenerbahçe Doğuş maçı sonrasında kulübümüze ve camiamıza gerek medyada gerekse sosyal medyada, tek ve organize bir kaynaktan yönetildiği izlenimi veren, "FETÖ'cü" yakıştırması yapmaya çalışanlar hakkında, gerekli hukuki süreci başlattığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.