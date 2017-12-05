Trabzonspor'a kötü haber!
Trabzonspor, Antalyaspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Jan Durica’nın sol omuzunda ikinci derece bağ yaralanması tespit edildiğini ve iki hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
İşte yapılan o açıklama:
Antalyaspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Jan Durica'nın sol omuzunda ikinci derece bağ yaralanması tespit edildi.
Kulüp doktorumuz Barış Kurtgöz, Durica'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sakatlık sonrası MR ve röntgen çekimlerini gerçekleştirdiğimizde oyuncumuzun sol omuz köprücük kemiği ve kürek kemiği (akromiyoclavicular) arasındaki eklemde ikinci derece (grade 2) bağ yaralanması olduğunu tespit ettik ve tedavisine başladık. Oyuncumuz iki hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır" ifadelerini kullandı.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:41
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''Beşiktaş maçında Türkiye'yi sallayacağız!''
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ maçın başlarında alanyanın penaltısı verilseydi şimdi çıkıp böyle konuşmazdınız ama rahat olun gençler beşiktaş sizi susturmasını bilir !
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''Beşiktaş maçında Türkiye'yi sallayacağız!''
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ bunlar akıllanmayacak belli oldu ! maçtan sonra görürüz sizi bak yazıyorum en az 3 en fazla 5 takım böyle oynasın yeter !
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Almanya’da büyük rotasyon
Toplam 17
Yorum
bt10 tolga oynarsa, gol avarans eki olcak
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