 Trabzonspor'a kötü haber! – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'a kötü haber!

    Trabzonspor'a kötü haber!

    , Antalyaspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan ’nın sol omuzunda ikinci derece bağ yaralanması tespit edildiğini ve iki hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

    İşte yapılan o açıklama:

    Antalyaspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz 'nın sol omuzunda ikinci derece bağ yaralanması tespit edildi.

    Kulüp doktorumuz Barış Kurtgöz, Durica'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sakatlık sonrası MR ve röntgen çekimlerini gerçekleştirdiğimizde oyuncumuzun sol omuz köprücük kemiği ve kürek kemiği (akromiyoclavicular) arasındaki eklemde ikinci derece (grade 2) bağ yaralanması olduğunu tespit ettik ve tedavisine başladık. Oyuncumuz iki hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:41
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