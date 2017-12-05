Bu takım daha da yükselecek

TRABZONSPOR'un sol beki Mas puan sıralamasında önemli bir yere geldiklerini söyledi. Arjantinli savunmacı, "Tabii ki önemli olan kazanmaktı. Daha iyi oynamadığımız dönemeler oldu. Ama sonuçta 3 puan aldık ve iyi bir seri yakaladık. Puan sıralamasında önemli yere geldik ve bunu devam ettirmeliyiz... Sonuçta bu takımı hak ettiği yere getirmemiz gerek. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.