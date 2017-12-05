 Bu takım daha da yükselecek – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Bu takım daha da yükselecek

    Bu takım daha da yükselecek
    TRABZONSPOR'un sol beki Mas puan sıralamasında önemli bir yere geldiklerini söyledi. Arjantinli savunmacı, "Tabii ki önemli olan kazanmaktı. Daha iyi oynamadığımız dönemeler oldu. Ama sonuçta 3 puan aldık ve iyi bir seri yakaladık. Puan sıralamasında önemli yere geldik ve bunu devam ettirmeliyiz... Sonuçta bu takımı hak ettiği yere getirmemiz gerek. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:59
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bu takım daha da yükselecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN