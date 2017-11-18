Usta’dan yakın markaj

2017-18 sezonuna büyük hayallerle başlayan ancak 11 haftada evdeki hesabın çarşıya uymadığı Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta, Osmanlıspor maçıyla yeni bir başlangıç istiyor. Usta, Rıza Çalımbay'ı da sık sık arayarak takımın performansı, sakatların durumu hakkında bilgi alıyor. Çalımbay'ın Usta'ya galibiyet sözü verdiği belirtildi.