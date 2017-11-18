 Usta’dan yakın markaj – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Usta’dan yakın markaj

    Usta’dan yakın markaj
    2017-18 sezonuna büyük hayallerle başlayan ancak 11 haftada evdeki hesabın çarşıya uymadığı Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta, Osmanlıspor maçıyla yeni bir başlangıç istiyor. Usta, Rıza Çalımbay'ı da sık sık arayarak takımın performansı, sakatların durumu hakkında bilgi alıyor. Çalımbay'ın Usta'ya galibiyet sözü verdiği belirtildi.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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