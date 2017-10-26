GALATASARAY maçının biletlerine taraftarların ilgisi yönetimi memnun etti. Son dönemdeki kötü sonuçlara rağmen bordomavililerin önceki gün satışa sunulan biletlere yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. 29 Ekim Pazar günü saat 19.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmada fiyatlar 40 ile 425 lira arasında değişiyor.