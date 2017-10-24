 İstifa söz konusu değil – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    İstifa söz konusu değil

    İstifa söz konusu değil
    Yönetimden istifa edeceği konuşulan genel sayman İsmail Yüksek, "Şu an istifa söz konusu değil, fakat ben 2 ay önce ayrılmayı düşünüyordum" dedi. Yüksek, "Yönetim bir araya gelip, 'Arkadaşlar biz bu işi yapamıyoruz, gelin erken seçim yapalım' demeliydi" diye konuştu.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İstifa söz konusu değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.