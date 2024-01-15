Haberler Tenis Avustralya Açık'ta Naomi Osaka veda etti

Avustralya Açık'ta Naomi Osaka veda etti

Son dakika spor haberleri... Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kortlara yeniden dönen Japon sporcu Naomi Osaka ilk turda elendi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 16:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avustralya Açık'ta Naomi Osaka veda etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda 6 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur tur atlarken, kortlara yeniden dönen Japon Naomi Osaka ilk turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gününde akşam seansı maçları oynandı.

Tek kadınlarda 6 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur, ilk turda elemelerden gelen Ukraynalı Yuliia Starodubtseva ile karşılaştı.

Kariyerinde üç grand slam finali oynayan Jabeur, rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Uzun bir aradan sonra yeniden kortlara dönen ikisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonu Japon Naomi Osaka ise ilk turda 16 numaralı seribaşı Fransız Caroline Garcia ile karşı karşıya geldi.

Toplam 1 saat 26 dakika süren mücadeleyi 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazanan Garcia, rakibini turnuva dışında bıraktı.

21 numaralı seribaşı Hırvat Donna Vekic, Rus Anastasia Pavlyuchenkova'ya 6-4'lük setlerle yenilerek ilk turda elendi.

Tek erkeklerde 9 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz, Avustralyalı Omar Jasika'yı 7-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerken, 10 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur, 2-0 önde olduğu maçta Kanadalı rakibi Milos Raonic'in çekilmesiyle tur atladı.

Turnuvada 5 kez final oynayan Büyük Britanyalı Andy Murray de 30 numaralı seribaşı Arjantinli Tomas Martin Etcheverry'ye ilk turda 3-0 mağlup oldu.

DİĞER
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'dan kızıyla ilk paylaşım! "Hayatımıza, gönlümüze hoşgeldin minik kızım"
AK Parti 48 il adayının açıklanacağı tarih belli oldu! Adım adım 31 Mart zaferine! Deprem illerinde büyük değişim
Krunic'ten transfer itirafı! "Görüşmeler..."
Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Novak Djokovic'ten tarihi galibiyet!
Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev ikinci turda!
SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (15 Ocak 2024)
KARTAL SU KESİNTİSİ - Kartal'da sular ne zaman gelecek? (15 Ocak 2024)
KAĞITHANE SU KESİNTİSİ - Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (15 Ocak 2024)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! 17:02
Avustralya Açık'ta Osaka şoku! Avustralya Açık'ta Osaka şoku! 16:47
Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni takımı Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni takımı 16:42
Sivasspor'da Kupa maçı hazırlıkları! Sivasspor'da Kupa maçı hazırlıkları! 16:42
Gana'nın teknik direktörüne saldırı girişimi! Gana'nın teknik direktörüne saldırı girişimi! 16:26
Mert Hakan'dan flaş hareket! Mert Hakan'dan flaş hareket! 16:24
Daha Eski
Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular 16:20
Manisa FK'da Trabzonspor mesaisi! Manisa FK'da Trabzonspor mesaisi! 16:19
Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman? 16:19
Getafe - Sevilla maçı ne zaman? Getafe - Sevilla maçı ne zaman? 16:12
Juventus - Sassuolo maçı ne zaman? Juventus - Sassuolo maçı ne zaman? 16:09
Hatayspor Kupadı'daki Sakarya maçına hazır! Hatayspor Kupadı'daki Sakarya maçına hazır! 16:02