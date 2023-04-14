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Rafael Nadal şoku! Kendisi açıkladı

Ünlü tenisçi Rafael Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barcelona'da 15-23 Nisan'da düzenlenecek turnuvaya katılamayacağını ifade etti. Sol kalçasındaki sakatlık yüzünden bir süredir kortlardan uzak kalan Nadal, hala hazır olmadığını söyledi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 16:34
Rafael Nadal şoku! Kendisi açıkladı

Barcelona'da 15-23 Nisan'da düzenlenecek turnuvaya katılamayacağını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Nadal, "Hala hazır değilim" ifadesini kullandı.

Son olarak ocak ayında sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta mücadele eden 36 yaşındaki tenisçi, sol kalçasındaki sakatlık yüzünden kortlardan uzak kaldı.

ABD'de düzenlenen Indian Wells ve Miami Açık Masters ile Monte Carlo Masters turnuvalarına da katılamayan Nadal, uzun süreli sakatlığı nedeniyle dünya sıralamasında 14. sıraya gerilemişti. İspanyol tenisçinin tek erkekler dünya sıralamasında ilk 10 içinde kalma rekoru da 912 hafta sonra sona ermişti.

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