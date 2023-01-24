Elemeden kupaya

Estonya'daki W40 Tallinn turnuvasının finalinde turnuvanın 1 numaralı seri başı Slovak Kuzmova'yı yenen Zeynep Sönmez, elemelerden geldiği turnuvada kariyerinin en büyük şampiyonluğunu elde etti. 40 bin dolar ödüllü sert zemindeki turnuva W40 Tallinn'de sırasıyla Slovak, Alman, Estonyalı, Belçikalı, Makedon ve Fransız rakiplerini eleyen Sönmez, adını finale yazdırdı. Finalde turnuvanın 1 numaralı seri başı, dünya 119 numarası Kuzmova'yı 1 saat 57 dakikada 7-6, 3-6, 6-3 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

KARİYER REKORU,

20 yaşındaki milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, 2023 yılında oynadığı 11 karşılaşmanın 10'unu kazanarak bu galibiyet serisiyle birlikte bir şampiyonluk elde etti ve bir de yarı final oynamayı başardı. 2023 yılına çok hızlı bir giriş yapan genç raketimiz, açıklanacak olan tenis sıralamasında kariyer rekorunu da elde edecek.